Pflegeprodukte für sensible Kinderhaut

Die Körperpflege

Creme oder Öl? Beide Pflegeprodukte sind für sensible Kinderhaut bestens geeignet. Der ausschlaggebende Unterschied liegt vielmehr in der Konsistenz: Öl ist besonders flüssig wohingegen Creme wesentlich streichfähiger ist. Beide Produkte spenden jedoch gleichermaßen gut Feuchtigkeit und machen die Haut geschmeidig, so dass die Entscheidung eher eine Geschmacksfrage bleibt. Wer sichergehen will, sollte sich auch hier genau die Inhaltsliste der Kinder-Pflegeprodukte ansehen. Besonders positiv sind Ingredienzien wie Mandelöl, Vitamin E oder Nachtkerzen-Öl. Auch hier gilt wieder: Natürliche Duftkompositionen sind erlaubt, auf den Zusatz von Parfüm sollte lieber verzichtet werden. Bei stark trockenen Hautpartien ist die sensible Haut mit einem Pflegeöl am besten aufgehoben. Das Produkt dringt leicht in die Haut ein und versorgt diese mit fehlenden Nährstoffen.

Wichtig: Wundstellen, die an Nase oder am Po entstehen können, sollten mit speziellen Salben behandelt werden, damit der Heilungsprozess schneller voranschreitet und die Haut besser zur Ruhe kommen kann. Dafür eignen sich am besten Texturen, die mit Teebaumöl oder Calendula versetzt sind.