Pflanzliche Schlafmittel: Mit diesen 5 Naturprodukten können Sie endlich gut schlafen

4. Hopfen

Hopfen, oder aus Humulus Iupulus, kennen die meisten als Bestandteil von Bier, das ist in diesem Falle jedoch nicht gemeint. Die Pflanze gehört zu den Hanfgewächsen und soll auf das Gehirn ähnlich wirken wie das Schlafhormon Melatonin. Die Wirkung von Hopfen allein wurde bisher nicht in klinischen Studien an Menschen erforscht.

Anwendung: Sie können die zerkleinerten und getrockneten Hopfenzapfen mit heißem Wasser übergießen, zehn Minuten ziehen lassen und dann abseihen. Oder Sie nehmen ein Bad und fügen 20 Gramm Hopfenextrakt hinzu. In Ihrer Apotheke erhalten Sie beispielsweise Dragees, Tabletten, Kapseln oder Tropfen. Besonders wirksam sollen Kombi-Präparate aus Hopfen und Baldrian sein, aber auch hier soll die Wirkung teilweise zwei bis vier Wochen auf sich warten lassen.

Übrigens: So positiv wirkt sich Hanföl auf Ihre Haut aus.

5. Passionsblume

Es gibt über 530 bekannte Arten der Passionsblume oder auch Passiflora, die meist aus Süd-, Mittel- oder Nordamerika stammt. Sie wird nicht nur bei Schlafstörungen eingesetzt, sondern beispielsweise auch bei Verspannungen, depressiven Verstimmungen, Nervosität und unruhigen Phasen.

Bei einer Placebostudie der School of Psychology and Psychiatry an der Monash University in Australien, tranken gesunde Teilnehmer abends eine Tasse Passionstee. Ihre Schlafqualität verbesserte sich zwar nicht, dafür fühlten sich die Teilnehmer mit dem richtigen Produkt am nächsten Morgen deutlich erholter.

Anwendung: Es gibt Passionsblume unter anderem als Kapseln und als Tee, dabei haben die Kapseln jedoch den Vorteil, dass sie genauer dosiert werden können. Der Tee ist hingegen natürlicher.