Diese Pferdeschwanzvariante ist die perfekte Sommerfrisur für lange, dicke Haare.

So geht’s: Geben Sie Texturizing- oder Seasalt Spray in die Haare und bin Sie sie zu einem tiefen lockeren Pferdeschwanz zusammen. Dann binden Sie den Rest des Ponytails in regelmäßigen Abständen mit weiteren Gummis ab. Ziehen Sie dann die auf diese Weise entstandenen ‘Bobbles’ zwischen den Haargummis mit den Händen etwas auseinander.