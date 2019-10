Perlenschmuck: Die schönsten Ketten, Ohrringe und Armbänder

Perlenschmuck - Die Diamanten der Meere

Diamonds Are a Girls Best Friend? Wir machen lieber Perlen zu unseren neuen besten Freunden, denn sie sind so vielseitig und schön wie kaum ein anderer Schmuckstein. Ob am Hals oder an den Fingern: Perlen gehören zu den treusten Begleitern überhaupt und werten jeden Look auf.

Der Perlmutt-Schein der kostbaren Schmucksteine hat eine lange Geschichte und kommt in fast jeder Kultur vor. Die älteste Perle soll schon 5000 Jahre vor Christus aus dem Wasser gefischt worden sein. In China werden Perlen als Symbol für Reichtum verehrt und der Film "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" behandelt wohl das berühmteste Gemälde samt Schmuckstein der Welt.

Warum sind Perlen so teuer?

Die Entstehung und Beschaffung der Perlen macht die Schmucksteine so kostbar und besonders, denn keine Perle gleicht der anderen. Sie wachsen im Inneren einer Muschel und wurden früher von Tauchern vom Meeresboden gefischt. Heutzutage werden hauptsächlich Zuchtperlen für die Herstellung von Schmuck verwendet. Da jede Perle anders wächst, ist nach der "Perlen-Ernte" die Beurteilung von Form, Größe und Schimmer wichtig. Die teuersten und größten Perlen der Welt sind in der Südsee zu finden. Napoleon schenkte seiner ersten Frau zur Geburt ihres Erstgeborenen die Perle "La Regente", die 2005 bei einer Auktion für 2,1 Millionen gehandelt wurde - die teuerste Perle der Welt.