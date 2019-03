Madame.de: Was sind die kommenden Sonnenbrillen-Trends für AW17?

Patty Perreira: Runde Brillenmodelle sind nach wie vor relevant. Retro-Styles, genauso wie sechseckige Modelle oder mehr abgewinkelte Formen erleben gerade ein Comeback. Gläser mit dreifarbigem Farbverlauf in wunderschönen Juwelenfarben fühlen sich frisch und neu an.

Welche Eigenschaften machen die perfekte Brille aus?

Komfort, Balance, Passform, die außergewöhnliche Qualität der Rahmenmaterialien, überragende Brillengläser und insbesondere die Form die den persönlichen Stil komplimentiert. Barton Perreira wird zu 100% handgefertigt in Japan. Ich bin überzeugt, dass die japanischen Brillen-Hersteller die Besten sind! Sie verstehen wie wichtig es ist keine Ecken zu schneiden. Sie haben eine unermüdliche Hingabe für das Handwerk und ein fast obsessiv-unermüdliches Verlangen, es perfekt zu machen.

Welche farbigen Rahmen passen perfekt zu welchem Hautton?

Obwohl Brillen- und Sonnenbrillenrahmen oftmals aus medizinischen Gründen getragen werden, sind sie zudem ein wichtiges Modeaccessoire und eine Möglichkeit der Selbstdarstellung. Wenn du einen kühleren Hautton hast, suche nach Rahmen oder Gläsern die schwarz, silber, grau oder blau sind. Wenn du einen warmen Hautton hast, stehen dir Braun-, Gold-, Tortoise und Rot-Töne am besten. Mit dem soeben gesagten, sind Brillen eine großartige Möglichkeit sich selbst auszudrücken. Es ist wichtig Spaß zu haben und ein wenig zu wechseln!



Welche Formen sollte man nicht mehr tragen?

Ich möchte keine Namen nennen… Aber meiner Meinung nach sind Modelle dann absolut nicht mehr angesagt, wenn sie wirklich von jedem in der Stadt getragen werden. Ich verstehe nicht, warum Leute etwas tragen wollen was schon jeder tut. Deshalb versuchen wir Barton Perreira exklusiv und außergewöhnlich zu erhalten. Ich denke, die Designs sind spezieller in ihrer Art und Weise.

Muss man bei der Pflege von Sonnenbrillen etwas Besonderes beachten?

Wenn sich bei Sonnenbrillen die Einstellungen ändern, was durchaus vorkommen kann dann ist es wichtig, zu einem verifizierten Optiker zu gehen. Wenn der Rahmen von guter Qualität ist, dann lässt sich dieser schnell und problemlos wieder anpassen. Für die Pflege empfehle ich ein sehr feines Microfasertuch für die Gläser. Das verhindert Kratzer beim Putzen. Viele Marken empfehlen außerdem ein Linsenreinigungstuch und ein spezielles Etui.

Der Trend geht immer mehr dahin, Sonnenbrillen auch im Herbst zu tragen. Wie lässt sich dies erklären?

Die Sonnenstrahlung kann unsere Augen das ganze Jahr über gefährden. Deshalb ist es wichtig, diese auch an bewölkten Tagen zu schützen. Natürlich haben sich Sonnenbrillen zu einem wahren Fashion-Accessoire etabliert und sind zum Ausdruck seiner selbst geworden. Ich verlasse nie das Haus ohne meine Sonnenbrille!