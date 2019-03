Denim ist einer der Stoffe, der niemals aus der Mode kommt. Wir alle haben unsere Lieblings-Jeans aus dem bequemem Baumwollmaterial und würden sie am liebsten 365 Tage im Jahr tragen. Doch bereits im letzten Jahr hat sich ein neuer Denim-Trend entwickelt, der kunstvoll und sogar ein wenig nostalgisch erscheint.

An dieser Stelle müssen wir ehrlicherweise gestehen: So sehr wir unsere bequemen Denim-Pieces auch lieben, manchmal ist es an der Zeit, für ein trendiges Make-over. Patchwork-Denim lautet der neueste Trend der Saison und er ist so schön und vielseitig wie nie. Das Hauptmerkmal des neuen Modetrends 2019 ist die Zusammensetzung verschiedenster Materialien, die unserem Liebling den Patchwork-Look verleihen. So kann zum Beispiel eine Jeans aus verschiedenfarbigen Denim-Stoffen, Seide und auch Leder- oder Samt-Applikationen zusammengesetzt sein.

Das Ergebnis: Ein Statement-Look, der sich gewaschen hat!