Parisian Chic: So funktioniert der mühelose Streetstyle-Look auf den Straßen von Paris

Jede Modemetropole besitzt ihren ganz eigenen, individuellen Charme hinsichtlich Ästhetik und Streetstyle-Philosophie. Vor allem dann, wenn die französische Hauptstadt Paris ihre Tore zur Fashion Week und den Haute Couture Schauen öffnet, beginnt sich ein wahres Modespektakel auf den Straßen zu entfalten. Das Besondere: Kaum ein Outfit wirkt überheblich, in irgendeiner Art und Weise normverletzend und unangebracht oder lässt auch nur den Anschein nach einem Schrei der Aufmerksamkeit erwecken. Parisian Chic nennt sich der Look, den wir als so angenehm ästhetisch, mühelos und verspielt, aber auch als süß und elegant zugleich empfinden. Welche 5 essenzielle Merkmale hinter dem Style stecken und was es dabei zu beachten gilt: