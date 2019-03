Paris Haute Couture Herbst/Winter 2018/19

Maison Margiela Haute Couture Herbst/Winter 2018/19

Das Motto dieser außergewöhnlichen Haute-Couture-Kollektion von John Galliano für Maison Margiela lautete "In the Memory of" ("In Erinnerung an"). Inspiriert von "nomadischem Glamour" im digitalen Zeitalter, kombiniert Galliano unterschiedliche Kleidungsstile, reduziert auf deren grundlegendsten Strukturen, und offenbart ihr Inneres im klassischen Margiela-Stil. Anstelle von gedeckten Herbstnuancen, spielt der Designer mit Technicolor-Farben und futuristischen Accessoires silbernen Brillen oder an metallischen Hosenträgern befestigte Mobiltelefone und Tablets.