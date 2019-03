Paris Haute Couture Herbst/Winter 2017/18

Valentino Paris Haute Couture Herbst/Winter 17/18

"Die sieben Totsünden" hieß die Kollektion von Valentino, die auf den Haute Couture Schauen in Paris präsentiert wurde. Die Botschaft dahinter: Für jedes Piece gab es eine Tasche eines bestimmten Tieres, das je nach Kultur eine andere Bedeutung hat. Kurzum: In der Mode ist eben nicht alles so, wie es scheint! Samt- und Wollstoffe werden in deckenden und sanften Farben miteinander kombiniert und versprühen je nach Look eine Leichtigkeit oder Schwere - gefällt uns sehr!