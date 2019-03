Paris Haute Couture Frühling/Sommer 2018

Schneiderkunst auf höchstem Niveau

Am 22. Januar 2018 wurde in Paris die Haute-Couture-Woche eröffnet. Und das Rahmenprogramm klingt vielversprechend: 33 Modehäuser werden in vier Tagen ihre Frühjahrs-/Sommerkreationen 2018 präsentieren. Neben etablierten Modehäusern wie Dior, Chanel, Armani, Valentino und Elie Saab werden auch mehrere Nachwuchs-Labels wie Esther Louise Dorhout Mees oder Ellery ihre Kreationen in Sachen „Hohe Schneiderkunst“ defilieren. Unsere ganz persönlichen Lieblings-Kreationen zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.