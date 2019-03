Auf diese Show hat wahrscheinlich die ganze (Mode)-Welt gewartet: Hedi Slimane zeigte seine erste Show für Céline in Paris und bestätigt die Gerüchte, die zwischen den Reihen auftauchen…

In der Theorie erwartete man eine Kollektion, die der von Saint Laurent gleichen würde. Was man bekam war genau das – nur weitaus geschmackloser. Unsere Redakteurin meint: Neue Denkanstöße sind vor allem in der Modewelt extrem wichtig und notwendig, jedes Label braucht einmal frischen Wind. Wenn hierbei allerdings eine (schlechte) Kopie von dem herauskommt, was man bereits kennt, dann hat man nicht nur das Bild der modernen und selbstbewussten Frau von Céline (oder Celine), wegradiert, sondern auch den Neuanfang komplett – Entschuldigung, in die Tonne gehauen.

In der Praxis müsste Hedi Slimane sein eigenes Label bekommen, anstatt ein weiteres unter seine Fittiche zu reißen. Looks bestehend aus kurzen, engen Kleidchen, meist in schwarz und mit Pailletten überseht sowie Puffärmel neuer Generation an sehr sehr dünnen Models – nein, das schreit nicht nach der Frau von Heute, die Céline trägt und liebt.

Hedi Slimane hat mit dieser Neuinterpretation seine Fans beeindruckt, den lauten Gegenstimmen wird er wahrscheinlich nicht lauschen. Fakt ist, dass die Zielgruppe nach dieser Show nicht mehr dieselbe sein wird. Das mag irgendwie überraschend sein, irgendwie aber auch nicht.