Paris Fashion Week: Balenciaga machte den Runway zur politischen Schaubühne

Fashion Week Paris-Highlight: Balenciaga

Ein Auditorium, ganz mit blauem Teppich ausgelegt, die Stuhlreihung in Kreisen formatiert und Models, die mit Accessoires in Namenskarten-Optik über den Laufsteg schritten: Balenciaga inszenierte zur Präsentation der kommenden Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 auf der Pariser Fashion Week ein ganz besonderes Spektakel. Die Show ähnelte einem Parlament, das Royalblau kam dem Blauton der europäischen Flagge nahe - passend zur Botschaft der Kleidung, die ganz im Zeichen der modischen Uniform stand. Dazu waren überwiegend Anzüge und Kostüme zu sehen, die von Frauen und Männern präsentiert wurden. Natürlich oversized geschnitten, so wie es bei der gesamten Fashion Week der Fall war. Gerade am Anfang des Défilés - damit auch wirklich jedem das Thema der Schau klar wurde - liefen die Models wie Abgeordnete in schwarzen Zweiteilern über den Laufsteg.

Inspiriert von Politikerinnen, zeigte Gvasalia seine sogenannten Wahlkampfkleider. Weniger seriös als das klassische Tageskleid, dafür aber mehr Balenciaga-like, wirkten die kastenförmigen Kreationen, die teils mit überbreiten Schultern und in Wickel-Optik daherkamen.

Im Mittelteil der Show ging der Designer auf die Uniformen einer neuen Streetstyle-Bewegung ein: Motocross-Hosen, übergroße Jeans- und Sportjacken als lässige Alternative zu Hoodies, waren zu sehen.