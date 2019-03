Replica von Maison Margiela

Der perfekte Duft für alle Frauen, die beim Gedanken an Haute Couture ins große Schwärmen verfallen: Maison Margiela lanciert eine artisanale Duft-Kollektion, die der modischen Couture-Historie des Hauses gewidmet ist.

Die vier Eau der Parfums der neuen 'Replica'-Linie bauen auf eine gleichnamige Eau de Toilette Kollektion auf, die bereits 2012 auf den Markt kam und von der internationalen Modeszene hochgradig begehrt wurde.

Die vier Duftwelten Dancing on the Moon, Across Sands, Soul of The Forest und Flying sind Unisex-Düfte und sollen zu einer Reise ins Land der Träume einladen. So verläuft auch der Flakon der Düfte in seiner Farbigkeit von transparent in tiefes Schwarz, um den Einbruch der Nacht – der Zeit der Träume – zu symbolisieren.

100 ml um 120 Euro