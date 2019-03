Parachute Belts – diese Gürtel tragen wir 2018

Nichts leichter als das: Parachute Belts eignen sich beinahe zu jedem Look, egal ob ganz klassisch ums Kleid gewickelt, extravagant über den Blazer oder sportlich und lässig zum Oversize-Strickpulli: Parachute Belts sind vielfältig einsetzbar und dürfen gerade deshalb in keinem Kleiderschrank fehlen. Besonders mutig und auffällig sind diese Gürtel in einem knalligen Farbton, gedeckte Farben eignen sich hervorragend für den neuen Business-Look.