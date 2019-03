Madame.de: Paul, wie würdest du dich selber mit ein paar Worten beschreiben?

Paul: Insgesamt bin ich ein sehr umgänglicher Mensch. In meine Arbeit stecke ich die vollste Leidenschaft, „richtig“ angefangen habe ich mit 17 Jahren, theoretisch aber schon als ich drei war. Ich habe gerne viel Spaß, lache viel und gehe relativ relaxt durch das Leben. Ich liebe es zu träumen und mir andere Welten vorzustellen, das macht natürlich den märchenhaften Stil meiner Designs aus.

Madame.de: Man könnte sagen, dass du den Traum einer jeden Frau wahr werden lässt. Das was wir hier sehen ist deine aktuelle Kollektion, richtig?

Paul: Genau, es handelt sich um eine Kollaboration mit Disney. Davon habe ich immer geträumt! Mit fünf Jahren dachte ich mir: Okay, entweder ich werde Designer oder ich arbeite für Disney. Mit dieser Kollektion kann ich quasi beides leben. Die Geschichte hinter Disney, die verschiedenen Stimmungen der Filme und die Charaktere haben mich inspiriert und erzeugten wunderbare Ideen in meinem Kopf. Es hat viel Spaß gemacht, an dieser Kollektion zu arbeiten, allerdings war es auch ein wenig beängstigend. Die Leute haben hohe Erwartungen an solch eine Kollektion. Deshalb hoffe ich, dass ich die Erwartungen der meisten erfüllt habe (lacht).

Madame.de Was ist dein liebster Disney-Charakter?

Paul: Definitiv Dornröschen! Ansonsten liebe ich Cinderella, Aladin oder auch Arielle die Meerjungfrau. Schneewittchen ist auch wundervoll. Dennoch: Dornröschen ist mein Favorit! Die Farbpalette im Film, die Kunst an sich im Film ist perfekt: Jedes Blatt, jeder Baum ist einzigartig. Ich habe ihn mir in Slowmotion angesehen, es ist faszinierend. Nicht zu vergessen die Message des Films: Es gibt ein Happy Ending und das ist denke ich eines der wichtigsten Dinge, die ein Kind im Leben lernen sollte. Du kannst und musst Träume haben und dass das mehr als relevant ist, lehrt uns Disney.

Madame.de Ein schöner Gedanke! Hast du dich letztendlich von allen Disney-Filmen inspirieren lassen oder einen bestimmten ausgesucht?

Paul: Wir haben uns in erster Linie die Prinzessinnen angeschaut, aber den Geist Disneys als Ganzen eingefangen. Ikonische Momente waren relevant, so zum Beispiel die Transformation von Cinderella. Wir haben das gigantische Ballkleid entworfen, welches am Saum ein Ziffernblatt einer Uhr aufweist – das Symbol der Zeit und somit das Ende des Zaubers. Erinnerst du dich an dem Moment in dem Film „Dornröschen“, wo die Feen über die Farbe des Kleides streiten? Die typische „Mach es blau, mach es pink“-Diskussion hat zu diesem zweifarbigen Kleid geführt.