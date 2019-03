Pandan: Dieses neue Superfood ist besser als Matcha & Co.

Riskieren wir einen Blick in die Zukunft: Nachdem Matcha und Avocados die Superfood-Trend schlechthin waren, erwartet uns spätestens im neuen Jahr ein neues Wunderlebensmittel aus Ostasien. Pandan heißt die grüne Pflanze, deren voller Name sich wirklich schwer aussprechen lässt (Pandanus amaryllifolius). Sie kommt aus Ostasien und wird dort in erster Linie als Gewürz verwendet. Ihr leicht nussiger Geschmack und der Hauch von Vanille machen sie in der asiatischen Küche zu einem echten Highlight.