Paillettenröcke: So kombinieren Sie das funkelnde Statement-Piece

In der grauen und dunklen Jahreszeit setzt man gerne auf leuchtende Farben in der Kleiderwahl – in der Hoffnung, die Tristesse gekonnt überspielen zu können. Wenn das jedoch nicht genügt, dann haben wir noch einen neuen Trend in petto, der diesen Winter ganz groß rauskommt: Paillettenröcke in Knie- und Midi-Länge. Diese elegante Version des Rocks macht besonders in Kombination mit Strick eine wunderbare Figur. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Eye-Catcher in verschiedenen Längen am besten kombinieren können.