Oversize-Strickpullover 2018: Das ist Herbst/Winter im Trend

Weit, weiter, am weitesten. Okay, an dieser Stelle hören wir mit den Wortspielen auf und kommen zum Lieblingstrend im Herbst: dem Oversize-Strickpullover. In dieser Saison ist nicht nur die Form relevant, sondern auch das Material und die Farbwahl.

Etablierte Labels wie Ganni, Samsøe & Samsøe, Acne Studios, Closed oder auch Blanche setzen schon seit Jahren auf weitere Schnitte. Mit Erfolg wie man sehen kann.