Oud-Parfum - das macht den sexy Duft aus

Oud-Düfte haben eine lange Geschichte, fangen wir am besten ganz von vorne an: Bereits vor 2.000 Jahren fingen die Menschen in Arabien damit an, sich mit einem ganz bestimmten Rauch umhüllen zu lassen; um gut zu riechen und das andere Geschlecht zu verzücken. Jahrhunderte später gelang der Duft auch nach Europa, wo er seit einigen Jahren als echter Geheimtipp gilt.

Aber was ist Oud eigentlich? Oud ist ein feines Duftöl, das aus dem Baumharz des Adlerholzbaums, der vor allem in Südostasien wächst, gewonnen wird. Allerdings reicht das allein nicht aus: hochqualitativ wird Oud erst, wenn das Holz des Baumes mit einem bestimmten Schimmelpilz befallen ist. Das Harz erhält erst dann seinen beliebten, oud-typischen Duft - mit dem man viel Geld verdienen kann: für ein Kilo fermentiertes, gereinigtes Harz, liegt der Preis schnell bei bis zu 50.000 Euro.

Je weiter der Parasiten-Befall fortgeschritten ist, desto höher ist die Qualität, was im Umkehrschluss bedeutet, dass auch das Harz teurer wird. Der schwindelerregend hohe Preis des Rohstoffs rechtfertigt auch die stolzen Summe eines Oud-Parfums, die man im Einzelhandel für einen Flakon zahlen muss. Nicht umsonst wird Oud auch "Flüssiges Gold" genannt. Ein Luxus, den Sie sich unbedingt gönnen sollten!