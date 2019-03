Zutaten für 8-10 kleine Pavlovas:

Für den Baiser:

1 ½ TL Vanilleextrakt

2 TL Weißweinessig

1 ½ EL Maisstärke

300 g Zucker

ca. 6 Eiweiß von großen Eiern,

nicht zu kalt

1 Prise Salz

Für die Garnitur:

400 ml Schlagsahne

4 EL Puderzucker

500 g Erdbeeren

1 Handvoll gehackte Pistazien

100 g Kuvertüre

Zubereitung:

Den Ofen auf 140 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Vanilleextrakt und Weißweinessig zusammen in eine Tasse gießen. Die Maisstärke in einer kleinen Schüssel mit dem Zucker vermischen. Das Eiweiß zusammen mit dem Salz mit dem Mixer steif schlagen, etwa 3 Minuten lang langsam beginnen, bis der Mixer im Eiweiß Streifen hinterlässt. Dann auf hoher Stufe weiterschlagen und dabei langsam die Zucker-Maisstärke-Mischung einrieseln lassen. Danach Vanille und Weißweinessig langsam hineingießen und auf höchster Stufe etwa 5 Minuten schlagen, bis der Baiser glänzend wird und Zipfel bildet, wenn man den Mixer hochhebt. Die Meringe mit einem Spritzbeutel oder mit einem Löffel auf dem Backblech zu 10 kleinen Haufen formen. In der Mitte jedes Eiweißhäufchens mit einem Löffelrücken eine Vertiefung für die Füllung eindrücken. Das Backblech in den Ofen schieben und die Temperatur auf 120 °C herunterschalten. 50 bis 60 Minuten backen, bis der Baiser knusprig und von außen trocken, aber noch nicht gebräunt ist. Das Innere sollte sich anfühlen wie ein Marshmallow. Während der Backzeit kontrollieren, ob die Baisers nicht zu früh braun werden. In diesem Fall die Temperatur auf 100 °C herunterschalten und das Backblech herumdrehen (so dass die hinteren Baisers nach vorne kommen). Das Blech aus dem Ofen nehmen, die Baisers vorsichtig auf ein Kuchengitter legen und abkühlen lassen. In einer luftdichten Dose halten sich die Baisers bis zu einer Woche. Vor dem Servieren die Sahne mit dem Zucker steif schlagen, in die Vertiefungen der Baisers löffeln und mit Erdbeeren krönen. Locker mit gehackten Pistazienkernen bestreuen. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und mit einem Löffel dünne Schokoladenfäden über die Pavlova ziehen.

Credits: Rezepte aus dem Buch "Ostern genießen", 2017 Jan Thorbecke Verlag