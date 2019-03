Osterbrunch: Leckere Rezept-Ideen

Naschen ohne Reue: Diese Sesam-Apfel-Kokos-Muffins sind sogar glutenfrei und enthalten pro Stück lediglich 200 kcal.

Zutaten für ca. 18 Stück:

4 Eier

Mark von 1 Vanilleschote

90 g Zucker

100 ml Buttermilch

6 kleine Äpfel

200 g Kokosraspel

200 g gemahlene Mandeln

1 gehäufte Msp. Johannisbrotkernmehl

1 TL Natron

2 TL Backpulver

2 EL Sesamsamen

min. Zubereitungszeit, 25 Min. backen

Zubereitung:

Den Backofen auf 160° vorheizen. Papiermuffinförmchen oder Muffinform verwenden. In einer Rührschüssel die Eier und das Vanillemark mit den Quirlen des Handrührgeräts schaumig schlagen, Zucker und Buttermilch dazugeben und weiterrühren, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Die Äpfel schälen, von den Kerngehäusen befreien, in sehr kleine Stücke schneiden und sofort in die Eiermasse geben. Kokosraspel, Mandeln, Johannisbrotkernmehl, Natron und Backpulver zügig unter die Ei-Apfel-Masse heben. Die Förmchen randvoll mit dem Teig befüllen. Muffins mit Sesam bestreuen und im heißen Ofen (Mitte) ca. 25 Minuten backen. Muffins anschließend auskühlen lassen. Zur Dekoration mit Marzipan-Mohrrüben, Streuseln oder Puderzucker bestreuen.

Credits: Aus "Glutenfrei Kochen und Backen", GU-Verlag