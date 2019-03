Emma Stone ist keine Unbekannte bei den Oscars: 2017 erhielt die mittlerweile 30-Jährige eine der begehrten Trophäen als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistungen in La La Land. In diesem Jahr war sie wieder nominiert, als beste Nebendarstellerin in The Favourite. Für die Verleihung trug das Louis Vuitton-Testimonial – natürlich – Louis Vuitton. In einem goldbraunen Kleid mit aufgerichteter Schulterpartie schritt sie über den Red Carpet.