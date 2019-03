Oscar Gewinner 2017

Den Oscar für die beste männliche schauspielerische Leistung gewann Casey Affleck ("Manchester by the Sea") und Emma Stone nahm verdienterweise den Oscar als beste Schauspielerin ("La La Land") entgegen.

So weit so gut. Über die anderen Goldjungen verlor Hollywood am Ende des Abends kein Wort mehr, denn jedes Gespräch drehte sich um die verquere Verleihung des Awards für den "Besten Film". Laudator Warren Beatty las die Gewinner-Karte falsch und bat zunächst den La-La-Land-Casts auf die Bühne, obwohl eigentlich der Film "Moonlight" von Barry Jenkins für den Oscar auserwählt wurde. Als die verwirrte La-La-Land-Besetzung die Bühne etwas kopflos geräumt hatte, konnte der Oscar endlich an Barry Jenkins übergeben werden. Für solche Momente lohnt es sich eben doch, die Oscar-Nacht um die Ohren zu schlagen.