Beste Kamera

Carol

The Hateful Eight

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Sicario

Bestes Kostümdesign

Carol

Cinderella

The Danish Girl

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Bester Schnitt

The Big Short

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Spotlight

Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht

Bester animierter Kurzfilm

Bear Story

Prologue

Sanjay's Super Team

We Can't Live Without Cosmos

World of Tomorrow

Bester Kurzfilm

Ave Maria

Day One

Everything Will Be Okay

Shok

Stutterer

Bestes Szenenbild

Bridge of Spies

The Danish Girl

Mad Max: Fury Road

Der Marsianer

The Revenant

Beste Filmmusik

Bridge of Spies

Carol

The Hateful Eight

Sicario

Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht

Bester Filmsong

Fifty Shades of Grey

Racing Extinction

Ewige Jugend

The Hunting Ground

Spectre

Beste visuelle Effekte

Ex Machina

Mad Max: Fury Road

Der Marsianer

The Revenant

Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht

Die 88. Oscars werden am 28. Februar 2016 einmal mehr in Los Angeles verliehen.