Oscar-Gewinner 2018: Bester Film

"The Shape of Water"

Oscar-Gewinner 2018: Beste Hauptdarstellerin

Frances McDormand, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Oscar-Gewinnerin 2018: Bester Hauptdarsteller

Gary Oldman, "Darkest Hour"

Oscar-Gewinnerin 2018: Beste Nebendarstellerin

Allison Janney, "I, Tonya"

Oscar-Gewinner 2018: Bester Nebendarsteller

Sam Rockwell, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Oscar-Gewinner 2018: Beste Regie

Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

Oscar-Gewinner 2018: Beste Filmmusik

Alexandre Desplat, "The Shape of Water"

Oscar-Gewinner 2018: Bester Dokumentarfilm

"Icarus"

Oscar-Gewinner 2018: Bester animierter Film

"Coco"

Oscar-Gewinner 2018: Bester animierter Kurzfilm

"Dear Basketball"

Oscar-Gewinner 2018: Visuelle Effekte

"Blade Runner 2049"

Oscar-Gewinner 2018: Szenenbild

"The Shape of Water"

Oscar-Gewinner 2018: Beste Dokumentar-Kurzfilm

"Heaven Is A Traffic Jam On The 405"

Oscar-Gewinner 2018: Bester Kurzfilm

"A Silent Child"

Oscar-Gewinner 2018: Bester fremdsprachiger Film

"A Fantastic Woman", Chile

Oscar-Gewinner 2018: Bestes Kostümdesign

Mark Bridges, "Phantom Thread"

Oscar-Gewinner 2018: Make-up & Hairstyling

"Darkest Hour"