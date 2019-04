Velma Saric war erst 13 Jahre alt, als der Krieg begann und ihre Mutter sie anwies, das Wichtigste in eine Tasche zu packen. Drei Jahre lang verbrachte Velma auf der Flucht, im Hinterkopf immer der Gedanke, dass ihr Leben jetzt gleich enden könne. Ihre Erfahrungen aus dem bosnischen Krieg und der Genozid an knapp 8.000 Bosniaken haben Velma tief erschüttert und zu ihrer Entscheidung geführt, ihrem Land zu helfen, sein grausames Vermächtnis hinter sich zu lassen.

Durch ihre Arbeit beim Institute for War and Peace Reporting in Sarajevo entdeckte Velma die Geschichten von Menschen, die während des Krieges ihr Leben in Gefahr gebracht hatten, um anderen zu helfen. Velma Saric machte daraus das Projekt Ordinary Heroes: die Wander-Ausstellung "The Rescuers", die Dokumentarfilm-Serie "Ordinary Heroes", die Jugend-Workshops "Heroes in Training" und den Srdan Aleksic Jugend-Wettbewerb.

2010 arbeitete das Post-Conflict Research Center mit Angelina Jolie an ihrem Regiedebüt In The Land Of Blood And Honey zusammen. Velma Saric fungierte als Researcherin für Jolies Film über den Bosnienkrieg und stellte Kontakt zu Überlebenden und Opfer-Organisationen her.

Website des Post-Conflict Research Center