Weißbrot fördert ebenfalls die Bildung von Cellulite, besonders an den Oberschenkeln. Der Grund: Weißmehlprodukte wie Brötchen, Weißbrot oder Toast werden vom Körper direkt in Zucker und anschließend in Fett umgewandelt. Und eben dieses Fett setzt sich bevorzugt in den Fettzellen an den Oberschenkeln fest und hinterlässt unschöne Dellen.