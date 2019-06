One-Shoulder-Tops im Sommer: 3 Gründe für den stilvollen Modetrend

Die perfekte Symbiose aus Off-Shoulder und Covered-Shoulder: One-Shoulder-Tops sind die glamouröse Antwort auf die Frage, ob komplett schulterfrei für gegebene Anlässe nicht zu viel des Guten wäre. Wer sich für den Mittelweg entscheiden möchte, der wird diesen Trend im Sommer lieben. Da bekommt das Sprichwort "einem die kalte Schulter zeigen" eine ganz neue Bedeutung.

Während der Off-Shoulder-Trend im letzten Sommer einen wahren Hype erlebte, gehen wir in dieser Saison ein wenig bedeckter ein und aus. Natürlich ist auch der One-Shoulder-Trend per se nichts Neues, er erweckt nostalgische Gefühle in uns. Der skulpturale Look wurde bereits von namhaften Labels wie Isabel Marant, Oscar de la Renta oder auch Zimmermann in der Frühjahr/Sommer 2019 Kollektion auf den Laufstegen gezeigt. Was sie alle gemeinsam haben: Jedes One-Shoulder-Top ist aus feinem Material gefertigt und überzeugt durch extravagante Schnittkreationen.

Das wichtigste Merkmal hierbei ist eine freiliegende Schulter, der Arm darf teilweise bedeckt oder ganz unbedeckt sein. Viel Struktur ist bei diesem Modetrend das A&O. Unser Fazit: zum Dahinschmelzen schön!