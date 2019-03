Im September herrscht nicht nur bei den Münchnern Ausnahmezustand. Aus allen Teilen Deutschlands und der Welt pilgern Menschen in die bayerische Landeshauptstadt, um das größte Volksfest der Welt zu zelebrieren: Das Oktoberfest. Männer und Frauen, Alt und Jung schmeißen sich in Schale und präsentieren klassische wie moderne Trachtenmode. Und natürlich darf bei den Madln auch eine stylische Oktoberfest-Frisur nicht fehlen!

In diesem Jahr wird geflochten, was das Haar hergibt – denn je raffinierter das Flechtwerk ist, desto besser! Vom Haaransatz bis in die Spitzen kann der ganze Schopf zu einer tollen Hochsteckfrisur verwandelt werden. Wer es unkomplizierter mag, macht mit einem oder mehreren seitlichen Zöpfen nichts verkehrt - diese wirken besonders verspielt und passen super zu Dirndl, Lederhosen und Schuhe! Hierbei sollten aber auch nie die passenden Accessoires vergessen werden: Opulente Echt-Blumenkränze schmücken den Haaransatz genauso, wie edle Tücher, die mit in das Styling verflochten werden. Eine sehr moderne Interpretation der Klassiker, die sich zu traditionellen als auch zeitgemäßen Looks kombinieren lassen.

Noch unkomplizierter wird es nur mit dem Undone-Look: Duttfrisuren und locker zusammengesteckte Styles ergeben einen tollen Kontrast zur Tracht und machen die Kleidchen und Hosen absolut streetstyle-fähig.