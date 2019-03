Infrarotlicht

Auch in der sogenannten ästhetischen Dermatologie gibt es effektive Methoden für straffe Oberarme. Beim Skin Tightening (Hautstraffung) hilft beispielsweise ein Verfahren mit dem Gerät "Harmony XL". "Mit speziellem Infrarotlicht wird das Gewebe auf etwa 41 Grad erwärmt, um das Bindegewebe zur Neubildung von Kollagen anzuregen", erklärt die Dermatologin Dr. Sabine Zenker aus München.

Durch die Erwärmung findet ein nach außen nicht erkennbarer sogenannter Wärmedefekt statt, in dessen Folge mehr kollagene Fasern gebildet werden. "Hierdurch ist eine deutliche Straffung möglich, also eine ideale Methode, um leicht erschlafftes Gewebe wieder in Form zu bringen", so Dr. Sabine Zenker. Bei der Behandlung wird mit einem Handstück Licht mit einer Wellenlänge von bis zu 950 Nanometer auf die Oberarme gepulst, im ersten Durchgang liegt die Temperatur bei 37 Grad und ist völlig harmlos.

Hat das Thermometer dann aber bei den folgenden Durchgängen etwa 41 Grad erreicht, kann es schmerzhaft werden, besonders in der Achselgegend. Die Arme sind nach dem Treatment leicht gerötet. Je nach Schweregrad sind mehrere Sitzungen nötig. Der tatsächliche Erfolg ist erst nach drei bis sechs Monaten sichtbar, so lange dauert es nämlich, bis sich die kollagenen Fasern neu entwickelt haben. Kosten: ab 200 Euro pro Sitzung.

Radiofrequenz

Manche Frauen haben weniger ein Problem mit schlaffer werdender Haut, sie ärgern sich darüber, dass sie an den Oberarmen zulegen. Wie Busen und Oberschenkel dienen auch die Oberarme als Östrogendepot und können anlagebedingt an Umfang zunehmen. Wer sich nicht zu einer Liposuktion (Fettabsaugung) entschließen möchte, kann kleinere Speckdepots auch mit einer Art Laser loswerden. Anders als bei herkömmlichen Lasern erzeugt der "Accent Laser" mit hochfrequenten Radiowellen in der Tiefe des Gewebes Wärme, ohne die Haut zu schädigen.

Dr. Stefan Duve vom Münchner Haut- und Laserzentrum erklärt: "Das Hochfrequenzgerät bringt Wassermoleküle zum Rotieren und erhitzt sie. Dadurch wird die Umhüllung der Fettzellen aufgelöst und es werden Triglyzeride freigesetzt." Das Fett wiederum wird dann über das Lymphsystem ausgeschieden, deshalb sollte man während der Behandlung bis zu drei Liter Wasser am Tag trinken. Ähnlich wie bei dem Gerät "Harmony" wird auch hier das Gewebe bis zu 40 Grad erwärmt und dadurch die Kollagensynthese angekurbelt. Auch mit dem "Accent Laser" sind meist mehrere Sitzungen nötig. Kosten: ca. 200 Euro pro Behandlung.

Lasertechnik

Eine der neuesten Lasermethoden zur Straffung und Fettreduktion ist der "ProLip Laser". Der neuartige Laser lässt Fettzellen schmelzen und strafft das Bindegewebe. "Nachdem die eingeschmolzenen Fettzellen in einem honigwabenartigen Gewebsgerüst verpackt waren, muss man diese Bindegewebsstruktur straffen, um optimale Ergebnisse zu erzielen", erklärt Dr. Ludger Meyer von der Praxisklinik Villa Bella in München.

Und das funktioniert folgendermaßen: Eine Laserfaser wird mit einer nur einen Millimeter dünnen Kanüle in das Unterhautfettgewebe der Oberarme eingeführt, dazu ist ein Minischnitt erforderlich. Ist die Faser sorgfältig platziert, kann die Energie des Lasers zum einen direkt in das entsprechende Fettdepot eindringen, zum anderen werden die Bindegewebsstränge zwischen Muskulatur und Haut zusammengezogen und dadurch gestrafft. Die Behandlung wird im Dämmerschlaf durchgeführt und dauert etwa 2 Stunden. Bis zu vier Tage nach dem Eingriff sollte eine Kompressionsweste getragen werden. Kosten: ab 2500 Euro.

Liposuktion

Und schließlich der Klassiker, die Liposuktion. Auch mit dieser Methode lassen sich Oberarme nachhaltig verschlanken und straffen. Bei dem Eingriff unter örtlicher Betäubung werden spezielle und extrem feine Kanülen eingesetzt, dazu sind ebenfalls nur zwei kleine Schnitte erforderlich. Mit den feinen Kanülen werden die unerwünschten Fettzellen abgesaugt, es ent- steht in der Tiefe des Gewebes eine Wundheilung, die gleichzeitig für die Festigung des Binde- gewebes sorgt. Ein weiteres Problem kann die Innenhaut der Arme sein.

Wie auch beim Dekolleté ist die Haut hier besonders zart und dünn, es gibt wenig Unterhautfettgewebe, Falten werden besonders deutlich sichtbar. "Neigt die Innenhaut der Oberarme zu Knitterfältchen, kann gleichzeitig eine flächige Unterspritzung mit Milchsäure vorgenommen werden", erklärt Dr. Gerhard Sattler, Leiter der Rosenparkklinik in Darmstadt. Die Milchsäure regt den Stoffwechsel an, dadurch kann neues Bindegewebe entstehen. Das endgültige Ergebnis wird nach zwei bis drei Monaten sichtbar. "In manchen Fällen ergänzen wir die Liposuktion mit dem Fraxel-Laser, um die Innenhaut der Oberarme zusätzlich zu glätten." Der Eingriff dauert etwa 2 Stunden. Kompressionsmanschetten sollten etwa für eine Woche getragen werden. Kosten: ab 2000 Euro.