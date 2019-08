Oben ohne? Warum die Krawatte zurückkommen muss

Hat die Krawatte in der heutigen Zeit eine Chance?

Sportive Trackpants mit Gummizug, bunt bedruckte T-Shirts, Sweatshirts im Oversized- Look und natürlich das Phänomen „Ugly Dad Sneakers“ – klobige Joggingschuhe, die junge Männer und Väter schon in den 90ern trugen. Blickt man auf das aktuelle Straßenbild, so muss man sich als stilistisch versierter Mann unentwegt die Frage stellen: Wo ist eigentlich die Eleganz geblieben? Wo sind all die Männer, die nicht aussehen, als ob sie gerade aus dem Fitnessstudio kämen, sondern sich in gut geschnittenen Anzügen präsentieren, die den Körper optimal in Form bringen.

Bedingt durch die Casualisierung der Gesellschaft, die nicht nur in der Mode zum Ausdruck kommt, sagen Stilkritiker daher schon seit längerer Zeit das Ende des klassischen Zweiteilers voraus. Noch ärger scheint es um das Accessoire bestellt, das die Hippies noch mehr verabscheuten als den Muff unter den Talaren: die Krawatte. Ihren Ursprung hat sie überraschenderweise nicht etwa in Paris oder der Londoner Savile Row, sondern in Kroatien, wo sie vor knapp vier Jahrhunderten erfunden wurde. 1635 kamen während des Dreißigjähriges Kriegs 6000 Kroaten zur Unterstützung Frankreichs nach Paris. Ein um den Hals geknotetes Tuch, dessen Enden bis auf die Brust hingen, war Teil der Militäruniform. Ludwig XIV. war entzückt: Bald schon fühlten sich in Frankreich adelige Herren ohne dieses Textil nicht mehr standesgemäß gekleidet.