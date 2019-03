Das Fantasiewort Nutella ist ein von Ferrero kreiertes Kunstwort, das aus dem englischen nut (Nuss) und der italienischen weiblichen Verkleinerungsform –ella gebildet wird. Wenn Sie damit jetzt etwas Unanständiges assoziieren können wir das voll und ganz verstehen. Die „kleine Nuss“ gibt es übrigens in zwei verschiedenen Geschmackssorten, so unterscheidet sich die südeuropäische Variante von der nordeuropäischen Variante. Die südliche Variante ist glänzender, süßer und cremiger und lässt sich auf den Weißbroten besser streichen, wobei die nördliche Variante matter ist und etwas bitterer schmeckt. In der Schweiz sind beide Varianten käuflich zu erwerben.