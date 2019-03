Nussmilch – Die gesündere Alternative zur Sojamilch

Soja-Latte-Liebhaber aufgepasst: Wer keine Kuhmilch verträgt, aber gerne eine Abwechslung in sein morgendliches Kaffee-Programm bringen möchte, der sollte unbedingt Nussmilch ausprobieren. Angeblich soll diese sogar gesünder sein.

Neben Soja-Milch bietet der Markt schon lange einige Alternativen wie Cashewmilch oder auch Mandelmilch – korrekterweise muss man hierbei von „Drink“ sprechen, da in der Praxis keine Milcheiweiße enthalten sind.

In Hollywood ist – wie könnte es anders sein – der Trend zur Nussmilch schon weit ausgeprägt. Doch was macht Nussmilch so gesund? Anstatt Milchzucker und Cholesterin enthält sie eine Menge an pflanzlichem Eiweiß, essentiellen Fettsäuren sowie viele Vitamine. Außerdem ist sie viel gesünder für die Haut als Kuhmilch.