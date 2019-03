Diese Neuigkeit freut nicht nur Melancho-Techniker, die gerne „Die Drei ???“-Kassetten auf dem Walkman hören: Das Kulthandy Nokia 3310 kommt zurück! Diese Neuigkeit wurde auf dem Mobile World Congress in Barcelona verkündet und ging binnen Sekunden viral. Technik-Journalisten aus aller Welt lagen sich in den Armen und erzählten sich atemlos, wie hoch ihr damaliger 'Snake‘-Score war – so ähnlich stellen wir es uns zumindest vor.