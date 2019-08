Nick Wooster: Instagram-Star mit 50 Jahren

So wurde Nick Wooster zum Instagram-Star

Über Nacht änderte sich sein Leben: Nick Wooster, damals 49 Jahre alt, besuchte Anfang 2010 in seiner neuen Position als Men’s Fashion Director der amerikanischen Luxus-Stores Bergdorf Goodman und Neiman Marcus seine erste Männermodewoche in Mailand. „Ich hatte ein schwarz-weißes Tweedsakko von J. Crew zu Jodhpur-Hosen von RRL an, dazu derbe Lederstiefel von Carpe Diem“, erzählt der Amerikaner bei unserem Fotoshooting in Florenz. Mit diesem Look erregte er die Aufmerksamkeit des Streetstyle-Fotografen Scott Schuman alias „The Sartorialist“, der Wooster auf der Stelle ablichtete. Die Aufnahme ging viral um die Welt. Neun Jahre später ist der Wahl- New-Yorker mit über 750 000 Followern zu einer der wichtigsten Stimmen in der Menswear geworden. Überall, von Tokio bis Toronto, wird er auf der Straße für ein Foto angehalten, unzählige Fanseiten philosophieren täglich über seine unkonventionellen Looks – und seine bunten Tattoos. „Die Hände und der Hals bleiben ein No-Go. Wenn ich Anzug und Krawatte trage, bin ich der nette Typ von nebenan“, sagt Nick Wooster, der auch von Traditionsmarken wie Lardini und Paul & Shark als Frontmann für Kooperationen an Bord geholt wird.