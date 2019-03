Für mehr Abwechslung und Vielfalt ist nach den beiden Zutaten, Banane und Pflanzenmilch, noch lange nicht Schluss. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und es darf nach Belieben alles gemixt und getoppt werden, was das Herz begehrt.

Wer einen leichten Crunch mag, kann Nüsse in den Mixer hinzugeben, fruchtiger wird es hingegen mit der Mischung aus Bananen und Früchten. Vor allem gefrorene Beerensorten ergeben einetolle Kombi und machen die Nicecream noch frischer. Für eine regelrechte Geschmacksexplosion sind Zimt, Vanille oder Kardamom zuständig – sie geben dem Eis das Gewisse Etwas und sind vor allem in den Frühstücks-Bowls beliebt.

Abgerundet werden kann die Nicecream ebenfalls nach Lust und Laune. Morgens sind frisches Obst und Müsli als Toppings ideal. Aus der Kategorie „geht immer“ lässt sich das Eis wunderbar mit Nussmus, Cacao Nibs, Kokoschips oder Superfoods verfeinern.