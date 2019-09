Bei der New York Fashion Week präsentierte die Crème de la Crème der Design-Branche ihre neuen Kollektionen. Sehnlichst erwartet wurde dabei die Show des Labels Oscar de la Renta. Das Modehaus ist bekannt für seine wunderschönen Kreationen und schmeichelnden Silhouetten.

Seit 2016 stehen Laura Kim und Fernando Garcia an der Spitze des Designteams bei Oscar de la Renta. Das Duo, das selbst noch unter dem Mode-Meister Oscar de la Renta arbeiten durfte, führt die Handschrift des verstorbenen Designers weiter. Kim und Garcia sind zudem Chefdesigner bei ihrem eigenen Label "Monse", das sich auf luxuriöse Streetwear konzentriert. Bei Oscar de la Renta steht hingegen der Cotoure-Fokus im Mittelpunkt.

Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 ließ sich das Design-Duo von der Leichtigkeit der wärmeren Tage inspirieren und schmückte die wallenden Kleider mit zahlreichen Details. Bestickte Blumen aus Spitze, florale Ornamente und voluminöse Drapierungen zierten die Kleider von Oscar de la Renta. Zu zarten Chiffon-Kleidern wurden Longblazer kombiniert und Midikleider zu leichten Mänteln in warmen Brauntönen getragen. Schleifen und Schluppen waren ein zentrales Thema während der Fashion Week in New York und auch bei Oscar de la Renta wurden sie in Hülle und Fülle präsentiert. Schönster Look: Ein tief ausgeschnittenes Kleid in einem intensiven Blau mit XXL-Schleife.