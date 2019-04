Am besten teilt man das Manhattan-Raster aus 155 Straßen, 2.038 Blocks und 12 Avenues in "fußgängertaugliche" Stücke. Angefangen mit Uptown zwischen der 110. Straße im Norden und der 59. Straße im Süden. Dazu gehört die Upper East Side mit der „Museum Mile“ sowie den attraktivsten Abschnitten der Madison und Park Avenue.

Auf der anderen Seite des Central Parks, der Upper West Side, liegen das Lincoln Center mit der Met und dem Museum of Natural History. Südlich davon, in Midtown, schlägt das Herz von Manhattan: Zwischen der 59. und der 34. Straße ziehen Times Square, Empire State Building, Rockefeller Center, Grand Central Station und das Museum of Modern Art Menschen aus aller Welt an.

Downtown Manhattan teilt sich in die Viertel Chelsea, Meatpacking District, Greenwich Village, SoHo, TriBeCa, Chinatown und Little Italy. An der Südspitze, nur ein paar Schritte von der Wall Street entfernt, kann man vom Pier 11 mit der Fähre auf die andere Seite des East River fahren, nach Brooklyn. Ein beliebter Spot fürs Schießen der schönsten Urlaubsbilder.

Der Stadtteil Brooklyn ist dreimal so groß wie Manhattan, doch alles konzentriert sich auf die Szene-Viertel Dumbo („Down Under the Manhattan Bridge Overpass“), Williamsburg, Park Slope und Red Hook. Wer gut zu Fuß ist, und von Downtown Manhattan aus über die Williamsburg Bridge geht, wird mit Bilderbuchblicken auf die Skyline New Yorks belohnt. Auf der Brooklyn-Seite locken die originellen Boutiquen der beschaulichen Bedford Avenue und die urgemütlichen Kneipen, Cafes und Brauereien des trendigen Williamsburg.

