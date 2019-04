Neufundland - Fogo

hat dieses Stück außergewöhnlicher Architektur geschaffen und sich mit ihm tief vor der Natur seiner Heimat verbeugt: Im kompletten Hotelgebäude wurde Holz aus Neufundlands Wäldern verarbeitet, Glasfronten fangen das Licht des Atlantiks ein, die stelzenartigen Beine spielen auf die Form der Fischerschuppen auf Fogo an, die auf ähnlichen Stämmen im Wasser stehen. Das mit den Stelzen war übrigens eine Idee der Bauherrin. Wie eigentlich alles hier.

Zita Cobb hatte ihre Heimatinsel wie so viele aus ihrer Generation nach der Schule verlassen und anschließend eine außergewöhnliche Karriere in der amerikanischen Glasfaserkabel- Industrie hingelegt. Als sie kündigte, besaß Cobb mehr Millionen, als sie jemals ausgeben konnte. Statt Villen in Beverly Hills oder Cannes oder Nassau zu kaufen, begann sie, auf Fogo zu investieren. Mit ihrem Shorefast Business Assistance Fund vergibt sie seit einigen Jahren Mikrokredite an junge Inselunternehmer, die mit dem Geld Bäckereien, Bed & Breakfasts und Gärtnereien eröffnet haben. Die Fogo Island Arts Corporation bietet Künstlern Aufenthalte in einem von vier Studios, modernistisch designten Gebäuden, in denen nun abwechselnd Maler aus Winnipeg oder Fotografen aus New York arbeiten.

Das mit Abstand auffälligste Projekt der Multimillionärin Zita Cobb aber ist das „Fogo Inn“. Denn was für ein Hotel ist das geworden! Aus jedem der 29 Zimmer blickt man hinaus in die Unendlichkeit des Atlantiks, der unmittelbar vor dem Gebäude an jahrmillionenalte Felsen schlägt. Das Gebäude hat die Form eines großen X, in einem Buchstabenbein liegen sämtliche Zimmer, im anderen die öffentlichen Bereiche. Der Schnittpunkt der beiden X-Beine ist die lichtdurchflutete Lobby. Es gibt eine Bibliothek, eine Kunstgalerie und ein kleines Kino. Lobby, Lounge, Bar und Restaurant gehen fließend ineinander über, in die Küche kann man durch eine immer geöffnete Tür schauen, und wer zur Toilette möchte, durchquert den Hoheitsbereich des Barkeepers.

Doch, das stimmt schon: Das„Fogo Inn“ gehört zu jenen Hotels, die man nicht mehr verlassen will, wenn man sie erst einmal betreten hat. Am liebsten möchte man den ganzen Tag am Fenster sitzen, ab und zu zum Fernglas greifen und im Meer nach Nixen Ausschau halten. Fast die komplette Einrichtung stammt übrigens von Fogo selbst. Während der langen Planungsphase hat Zita Cobb Designer aus der ganzen Welt einfliegen lassen; und diese Designer haben sich mit den Leuten auf der Insel unterhalten, mit den Fischern und den Handwerkern und den häkelnden Frauen, zwei, drei Wochen lang. Dann haben die Designer die Einrichtung entworfen, Stühle, Lampen, Frühstückskörbe. All diese Dinge werden nun auf Fogo produziert. Aus den arbeitslosen Bootsbauern sind gefragte Möbelschreiner geworden; und die handarbeitenden Frauen stellen Kissen, Stuhlbezüge und mit Filz bezogene Kleiderbügel her. Und Quilts, die traditionellen Steppdecken Kanadas. Über 250 haben Fogos Frauen nach Designs der britischen Textilkünstlerin Yvonne Mullock für das Hotel hergestellt, Stück für Stück handmade.

Auch die vier Künstlerstudios wurden mit ihnen ausgestattet. Die von Todd Saunders entworfenen Bauten muten anfangs wie Fremdkörper an, aber ganz schnell merkt man, wie ihre schlichten Formen und ihre besondere Aura das Land um sie herum betonen – als wollten sie die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die karge Schönheit der Natur lenken. Das funktioniert ausgesprochen gut und am besten beim