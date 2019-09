Neue It-Bag: Die Multi Pochette von Louis Vuitton

Nach Fendis Baguette und der Saddle Bag von Dior steht uns ein weiteres Taschen-Comeback bevor: die Lancierung der neuen Multi Pochette von Louis Vuitton. Wie der Klassiker aus den 90ern ist sie ebenfalls in einem kleinen Format designt, kommt aber mit weiteren Details auf den Markt, die das Modell vielseitiger denn je - und damit interessanter machen...

Aus der Pochette aus den 90ern wird die Multi Pochette

Das Modell kommt Ihnen bekannt vor? Dann kann das an genau zwei Gründen liegen. Erstens, Sie erinnern sich an die klassische Pochette-Tasche der 90er Jahre, mit kurzem Henkel. Ihm verdankt sie den Ruf der perfekten Abendtasche. Oder zweitens, Sie haben den neuen Taschen-Liebling schon längst in den Sozialen Medien und bei diversen Stars und Bloggern gesehen. In beiden Fällen liegen Sie richtig, denn die Multi Pochette wird als Hommage an den Klassiker am 27. September lanciert - und was ist dabei klüger, als die Begierde bei stilsicheren Frauen über Blogger und Social Media schon jetzt zu wecken? Richtig!