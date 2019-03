Die beliebtesten Serien für das erste Binge-Watching

Auf den ersten drei Plätzen nimmt das Böse Platz: Breaking Bad, Orange is the New Black und Narcos führen die Beliebtheitsskala für den ersten Binge an. Auf Platz 4, 5 und 6 befinden sich Serien, die uns das Fürchten lehren und für Gänsehautmomente sorgen: Stranger Things, Tote Mädchen lügen nicht und The Walking Death. Danach folgen in genau dieser Reihenfolge House of Cards, Suits, Prison Break und auf Platz 10 Pretty Little Liars.

So sieht zumindest die Entwicklung seit 2014 aus. Seit 2017 führt aktuell jedoch die Serie Tote Mädchen lügen nicht die Liste an und hat sich somit weit nach vorne gekämpft. Zurecht, wie wir finden.