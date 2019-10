Kristallverzierungen, Federn, transparente Spitze und Oversize-Schleifen: Die Red Carpet Capsule Collection von NET-A-PORTER x Jimmy Choo ist eine Hommage an alle glamourösen Frauen da draußen, die auch bei ihren Schuhen nichts dem Zufall überlassen. Inspiriert von den roten Teppichen der Welt, ist eine exklusive 13-teilige Kollektion entstanden, die überwiegend in Schwarz und Nude gehalten ist - mal extrovertierter, mal schlicht elegant. Zehn Schuhmodelle werden von drei Abendtaschen ergänzt, die jeden Look perfekt abrunden und glamouröser nicht sein könnten.

Die NET-A-PORTER x JIMMY CHOO Red Carpet Collection ist ab 7. Oktober 2019 exklusiv auf NET-A-PORTER.com und ab 8. Oktober 2019 auf JIMMYCHOO.com sowie in ausgewählten JIMMY CHOO-Stores erhältlich.