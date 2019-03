Nervennahrung - die besten Lebensmittel gegen Stress

In stressigen Situationen braucht unser Körper Energie, denn nicht nur körperliche Anstrengungen wie Radfahren oder Schwimmen verbrennen Leistung - auch wer effizient arbeiten und komplex denken möchte, muss seinem Körper Nährstoffe zuführen, die im Organismus zu Energie verwandelt werden und den Blutzuckerspiegel stabil halten. Zuckerhaltige Snacks sind daher als denkbar schlechte Nervennahrung zu betrachten, da sie den Blutzuckerspiegel nur kurzfristig in die Höhe schnellen lassen und sich dann abrupt auf Talfahrt begeben. Greifen Sie bei Stress also lieber zu Lebensmitteln mit komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten und wichtigen Mineralien wie Kalium und Magnesium wie: