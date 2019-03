Naturlocken stylen: So geht’s richtig

Naturlocken sehen gestylt einfach nur wow aus. Damit sie aber auch so schön weich und dynamisch fallen, benötigen die Haare unbedingt Pflege. Denn was viele nicht wissen: Die wuschelige Haarpracht neigt zu Trockenheit, Spliss und Haarbruch. Demnach benötigt sie mehr Aufmerksamkeit als normales Haar. Außerdem gelten Locken als besonders widerspenstig. Wenn Sie also erstmal einen Bad Hair Day haben, wird es schwierig, dagegen anzugehen. Deshalb sind Pflegeprodukte in der Beauty-Routine unabdinglich.

Am besten, Sie fangen schon unter der Dusche mit einem speziellen Shampoo für Locken an. Achten Sie dabei unbedingt auf die Inhaltsstoffe: Olivenöl oder Shea Butter spenden Feuchtigkeit und glätten die äußere Haarschicht, damit diese schön glänzt. Um Frizz, also das ungewollte Kräuseln der Mähne, zu vermeiden, sind Leave-Ins wie Stylingbalms oder Haaröle von Vorteil. Schon haselnussgroße Mengen reichen aus, um die Locken zu bändigen und ihnen eine schöne Form zu verleihen. Auch Sea Salt Sprays können genutzt werden, um die Locken griffiger zu machen und ihnen einen besseren Halt zu geben.

Unser Tipp: Nehmen Sie sich einmal pro Woche für eine Haarkur Zeit. Das Treatment stärkt die Haarstruktur, sorgt für mehr Geschmeidigkeit und Glanz und selbst Haarschäden können repariert werden.