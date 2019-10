Natürliche Schönmacher: Mit diesen Superfoods strahlt Ihr Körper rundum

Vitalpilze: Mush-up

Beauty-Benefit: Ist das ein Superfood, oder kann das weg? Was hier so schrumpelig daherkommt, ist die neue Generation Beauty-Power: Reishi, Cordyceps und Co. In der traditionellen chinesischen Medizin werden diese Vitalpilze schon lange zur Heilung eingesetzt. Reishi gegen Entzündungen, Polyporus gegen Akne, Cordyceps stärkt das Immunsystem und lindert Stress.

Gesundheits-Benefit: Es heißt, der chinesische Kaiser schrieb dem Cordyceps potenzsteigernde Eigenschaften zu. Tatsächlich soll er die Zellen mit neuer Energie versorgen und so die Leistungsfähigkeit erhöhen. Als hilfreicher Begleiter bei Wassereinlagerungen erweist sich Polyporus, da er entwässernd wirkt. Hericium stärkt die Magen- und Darmschleimhaut.

Food-Tipp: Im Geschmack ähnlich bitter wie schwarzer Tee, ist Reishi-Pulver besonders lecker mit Kakao, Zimt und etwas Wasser oder Pflanzenmilch angemischt. Noch unkomplizierter: Einfach in die heiße Schokolade geben.