Gründerin Beatrice Wenker kommt zwar aus Österreich, lässt aber die gesamten mawiLove Produkte in Deutschland produzieren. Dabei kommen ihr drei Inhaltsstoffe nicht in die schönen Seren-Behältnisse aus Glas: Parabene, Mineralöle und Silikone. Stattdessen lautet die Mission "Keep it short, simple and effective". Und genau das schaffen die nur sechs Produkte von Beatrice Wenker zur vollsten Zufriedenheit. Gutes kann so einfach sein!