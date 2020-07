Was fesselt an Natalia Wörner, sind diese Augen, die graugrün schimmern wie die See an einem aufgewühlten Tag. Wir treffen uns in Berlin, der Stadt, in der die in Stuttgart aufgewachsene Schauspielerin seit zehn Jahren lebt. Nach dem Abitur startete sie ihre Karriere zunächst als Model in Paris und New York, studierte am Actor's Studio, begann in Hamburg am Theater, erst in Off-Produktionen, schließlich an den Kammerspielen und etablierte sich stetig in vielen Fernsehfilmen und auch im deutschen Kino.