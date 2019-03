Nagelpflege 2.0

Jeder kennt den Ablauf der klassischen Maniküre. Gestartet wird mit einem Wasserbad, danach eine Maske und zum Schluss nochmal die Extra-Pflege. Bis jetzt: Denn dank ANAEVA Care bekommt die Nagelpflege ein Update. In den Einweg-Sets sind jeweils Pflege-Handschuhe enthalten, die mit einer Copaiba-Öl-Emulsion befüllt sind und so die gängigen Maniküre Schritte ersetzen. Was zu tun ist? Einfach die Handschuhe überstreifen, einwirken lassen und anschließend mit der Nagelpfeile und dem Holzstäbchen (inklusive) die Fingernägel in Form bringen. Übrigens: Das Treatment gibt’s auch für die Füße!

Preis pro Set: um 8 Euro