Nagellack-Trends für Herbst 2019: Das sind die schönsten Looks

Nagellack-Trends für Herbst 2019

Zeigt her eure Nägel! Im Herbst 2019 glänzen Beauty-Fans nicht nur mit einem strahlenden Make-up, sondern setzen auch auf die neusten Nail-Trends. Die klassischen roten Fingernägel haben erst einmal Ruhepause und werden von einem leuchtenden Orange abgelöst. Ganz hoch im Kurs in dieser Saison: natürliche Nägel. Der quasi unberührte Look passt zu jedem Outfit und sieht schön gepflegt aus. Rainbow Nails waren der beliebteste Trend in 2019 und sie begleiten uns auch in der Herbst-Saison weiterhin mit gedeckten Farben. MADAME.de zeigt die zehn schönsten Trends in Sachen Nagellack und Maniküre für den Herbst 2019.