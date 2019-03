Wer regelmäßig an seinen Nägeln kaut wird häufig völlig falsch eingeschätzt und als nervös, ängstlich oder verschüchtert abgestempelt. Weit gefehlt, wie eine im "Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry"veröffentlichte Studie herausgefunden haben will.

Das Forscherteam um Kieron O’Conner von der Universität in Montreal ist im Rahmen einer Studie dem Zusammenhang von bestimmten Charakterzügen und körperbezogenen Ticks wie dem Knabbern an Fingernägeln, dem Zwirbeln von Haaren oder ständigem Kratzen auf den Grund gegangen. Hierfür setzten die Wissenschaftler die Probanden stressigen, frustrierenden, langweiligen sowie entspannten Situationen aus.